معتز إينو: الأهلي مش بيشبع بطولات.. سيبدأ التفكير في الـ11

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أكد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو الأحق بالفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تغلبه على كايزر تشيفز، بثلاثية نظيفة.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي استحق الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا، حيث كان هو الأفضل خلال المباراة وتحديدًا في الشوط الثاني، بعد طرد لاعب كايزر تشيفز، الذي منح الأفضلية للفريق الأحمر».

وأضاف : «الأهلي سيغلق ملف البطولة الافريقية، ومن الغد سيبدأ الاستعداد للدوري والتفكير في البطولة القادمة، الأهلي مش بيشبع بطولات، وهذا ما تعودنا عليه في النادي».