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وائل القباني: ظروف مباراة كايزر تشيفز خدمت الأهلي

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وائل القباني: ظروف مباراة كايزر تشيفز خدمت الأهلي وائل القباني: ظروف مباراة كايزر تشيفز خدمت الأهلي

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أكد وائل القباني، نجم السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استحق الفوز ببطولة دوري أبطال افريقي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تغلبه على كايزر تشيفز، بثلاثية نظيفة.

وقال وائل القباني، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «ظروف المباراة خدمت الأهلي بعد طرد لاعب كايزر تشيفز في نهاية الشوط الأول»، مضيفًا: «الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، نجح في استغلال الطرد، وتحسن أداء الفريق الأحمر في الشوط الثاني».

وأضاف: «الفوز بثلاثية نظيفة، نتيجة كبيرة على المباريات النهائية، الأهلي فاز بالبطولة عن جدارة واستحقاق».

المصرى اليوم

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