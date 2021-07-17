«حماية المستهلك» يحذر المواطنين من شراء لحوم مذبوحة خارج السلخانات

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طالب المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين بضرورة شراء الأضحية واللحوم الطازجة من أماكن موثوق فيها، وأن يتحرى المستهلك الدقة عند الشراء والتأكد من الأختام الموجودة على اللحوم، مؤكدا أن الدولة تقيم الشوادر لبيع الخراف واللحوم الطازجة للتسهيل على المواطنين كما توفر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

واستطرد حسام الدين أن الحكومة تستخدم أختام ذات بصمه مؤمنه حتى تضمن عدم تزوير الأختام الخاصة بمجازر اللحوم بهدف الحد من عمليات التلاعب والسرقة ولضمان وصول المنتج من اللحوم بشكل آمن إلى المستهلك المصري، حيث يحتوي كل ختم من أختام اللحوم على تواريخ الذبح وعلي اسم المجزر وحروف تدل على المحافظة، كما تحتوي على حروف تدل على نوع الحيوان وهي «بق» للأبقار و«جم» للجمال و«جا» للجاموس و«ما» للماعز و«ضا» للحوم الضأن، ويكون شكل الختم دائري للحيوانات صغيرة السن ومربع للحيوانات الكبيرة ويكون لون الختم للحوم البلدية أحمر.

وأضاف أن الختم الوحيد الذي لم يتغير هو ختم اللحوم المستورده بنفس لونه البنفسجي المميز، معلنا أن الجهاز ممثلا في إدارة ضبط الأسواق سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخري خلال إجازة عيد الأضحي لضبط أي منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.

وأضاف رئيس الجهاز أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي تلحق أضرارا بصحته وسلامته من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين من بعض السلع أو المنتجات الضارة.

وأكد رئيس الجهاز أن العاملين بالجهاز يستقبلون الشكاوى خلال إجازة عيد الأضحى من الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي وتطبيق الواتس آب على رقم 01577779999.