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معتز إينو: الخطيب كان سببًا رئيسيًا في فوز الأهلي بالعاشرة

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معتز إينو: الخطيب كان سببًا رئيسيًا في فوز الأهلي بالعاشرة معتز إينو: الخطيب كان سببًا رئيسيًا في فوز الأهلي بالعاشرة

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أكد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر، كان سببًا رئيسيًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة دوري أبطال افريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تغلبه على كايزر تشيفز، بثلاثية نظيفة.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «محمود الخطيب، كان سببًا رئيسيًا في تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال افريقيا، بسب وجوده كرئيس بعثة مع الفريق في أكثر من مباراة هامة بالبطولة».

وأضاف: «وجود الخطيب، كرئيس بعثة أعطى للاعبين حافز كبير على التتويج بالبطولة»، مضيفًا: «الخطيب، الأفضل في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز».

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