أخبار عاجلة

4.3 ملايين وفاة.. هنا ما وصل إليه عداد إصابات "كورونا" وتحصيناته -
"كاكست" تطور مهارات الموهوبين في البحث والابتكار للمنافسة محليًّا وعالميًّا -
الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة -
هل فكرت في البيض؟ إليك 6 أغذية ومشروبات "تحرق" دهون جسمك -
مصدر طبي يكشف "تطورات خطيرة" في حالة دلال عبدالعزيز -
"الصحة" تؤكّد مجدّداً: لا يوجد أي رابط بين البنج وأخذ لقاح كورونا -
الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع -
"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق -
"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جماهير الأهلى تحتفل بميادين الأقصر

Print
جماهير الأهلى تحتفل بميادين الأقصر جماهير الأهلى تحتفل بميادين الأقصر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

احتفلت جماهير الأهلى بالأقصر، التي احتشدت بميدان صلاح الدين وسط مدينة الأقصر بحصول فريقها على البطولة الافريقية العاشرة.

واحتشدت الجماهير وهى تهتف «مبروك يا اهلى- وهذه ليلتى حصلت على بطولتى- الاهلى فريق كبير فريق عظيم» وطافت السيارات الشوارع معبرة عن فرحتها بإطلاق التلكسات وتوزيع الحلوى على المارة .

وقال محمود ادريس كبير مشجعى الأهلى بالأقصر إن الاهلى مصدر فرحة بالإصرار والعزيمة وتحقيق البطولات وكسر الأرقام التي يحققها باستمرار، مؤكدا أنه سيتم تنظيم احتفالية للاحتفال بهذا لإنجاز الذي حققه الاهلى بكل إفريقيا.

جماهير الأهلى تحتفل بالبطولة العاشرة

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هام.. استخراج شهادات للحاصلين على لقاح كورونا في مصر وهذا سعرها

هام.. استخراج شهادات للحاصلين على لقاح كورونا في مصر وهذا سعرها

غرام الضفادع????????.. لو بتخاف منهم شوف قصة شاب مصري بيعشقهم

غرام الضفادع????????.. لو بتخاف منهم شوف قصة شاب مصري بيعشقهم

السيسي: مصر متمسكة بحقوقها بمياه النيل

السيسي: مصر متمسكة بحقوقها بمياه النيل

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي