جماهير الأهلى تحتفل بميادين الأقصر

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احتفلت جماهير الأهلى بالأقصر، التي احتشدت بميدان صلاح الدين وسط مدينة الأقصر بحصول فريقها على البطولة الافريقية العاشرة.

واحتشدت الجماهير وهى تهتف «مبروك يا اهلى- وهذه ليلتى حصلت على بطولتى- الاهلى فريق كبير فريق عظيم» وطافت السيارات الشوارع معبرة عن فرحتها بإطلاق التلكسات وتوزيع الحلوى على المارة .

وقال محمود ادريس كبير مشجعى الأهلى بالأقصر إن الاهلى مصدر فرحة مصر بالإصرار والعزيمة وتحقيق البطولات وكسر الأرقام التي يحققها باستمرار، مؤكدا أنه سيتم تنظيم احتفالية للاحتفال بهذا لإنجاز الذي حققه الاهلى بكل إفريقيا.