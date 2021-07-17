بعد النجمة العاشرة.. الأهلي يُضيق الفارق مع ريال مدريد على الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية

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تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، اثر الفوز على نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعت الطرفين بملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية مساء اليوم السبت.

ورفع الأهلي رصيده من الألقاب القارية للرقم 23 بواقع 10 بدوري أبطال أفريقيا و 7 سوبر أفريقي و 4 أبطال الكؤوس ولقب بكل من الكونفدرالية وكأس الافرواسيوي.

واحتل الأهلي المركز الثاني من حيث عدد الألقاب القارية على مستوى العالم خلف ريال مدريد الاسباني صاحب الـ 26 لقبًا في أوروبا.

وإليكم ترتيب الأندية الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية على مستوى العالم:

ريال مدريد الاسباني 26 لقبًا

الأهلي المصري 23 لقباً

بوكا جونيورز الأرجنتيني 18 لقباً

ميلان الايطالي 18 لقباً

برشلونة الاسباني 17 لقباً

ليفربول الانجليزي 14 لقبا