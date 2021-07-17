استمرار عروض المسرح المتنقل في قنا

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في إطار سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة والفنون بالمناطق الأكثر احتياجا ثقافيا، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة للقري المحرومة بفرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد ادريس، بقرية العطيات بمركز دشنا.

تضمنت فعاليات اليوم الثالث من القافلة ورشة فنون تشكيلية بعنوان «تعليم أساسيات الرسم المدرب» تنفيذ عواد محمود، وشرح أساسيات الرسم وكيفية رسم رسومات مختلفة من البيئة المحيطة، مع التأكيد على استخدام الاساسيات، واستكمال ورشة «اكتشاف المواهب» اشراف محمد حماده، وقدم أطفال القرية العديد من الفقرات المختلفة وتنوعت المواهب في الشعر والالقاء والانشاد الدينى والغناء، بجانب مسابقة ثقافية نفذها حمدى حسين، بالاضافة لعرض فنى حيث قدمت فرقة الفنون الشعبية للاطفال بقصر ثقافة الطفل بقنا العديد من التابلوهات الفنية المتنوعة «الجيش المصرى، البحر بيضحك ليه، التنورة»، مع استمرار معرض الكتاب لإصدارات الهيئة.