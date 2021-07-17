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كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بثقافة البحر الأحمر

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كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بثقافة البحر الأحمر كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بثقافة البحر الأحمر

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في إطار إهتمام وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بذوي الإحتياجات الخاصة والعمل على نشر الوعي الخاص بالتعامل معهم، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ببيت ثقافة أم الحويطات بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس محاضرة ثقافية بعنوان «كيفية التعامل مع ذوى الإحتياجات الخاصة»، ألقاها أحمد رضوان متحدثًا عن الصعوبات التي يواجهها ذوي الإحتياجات الخاصة في معاملاتهم اليومية، وكيف يمكننا المساهمة في تذليل هذه الصعوبات وكيفية التعامل في المواقف المختلفة، أما مكتبة الطفل والشباب بسفاجا فقد أقامت أمسية شعرية أونلاين للشاعر عبيد طربوش تضمنت عدة قصائد بالعامية المصرية منها «السلطانه، عجلين والدم سايح وأرواح».

نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان «الحج أشهر معلومات» ألقاها رمضان حسين موضحًا أن الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، ويعني التوجه إلى مكة المكرمة لأداء أعمال حددها الإسلام في المكان والزمان المحددين وهو فريضة على كل مسلم لمن يكون قادرا من الناحية المادية والصحية، وأقام البيت ورشة فنية أونلاين بعنوان «الرسم على أطباق الفخار» والتي استمرت لمدة يومان تم من خلالها تعليم الرسم على الفخار مع المدربة عزيزة عبدالرزاق، وبثت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضره أونلاين بعنوان «ثورة 1952 أسبابها ونتائجها»حاضرها دكتور ياسر محمد خليل مؤكدًا أن ثورة يوليو تعتبر العصر الذهبي للطبقه العاملة، كما تحدث عن أهم إنجازات الثورة مثل تأميم قناة السويس والإصلاح الزراعي

المصرى اليوم

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