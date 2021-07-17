كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بثقافة البحر الأحمر

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في إطار إهتمام وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بذوي الإحتياجات الخاصة والعمل على نشر الوعي الخاص بالتعامل معهم، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ببيت ثقافة أم الحويطات بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس محاضرة ثقافية بعنوان «كيفية التعامل مع ذوى الإحتياجات الخاصة»، ألقاها أحمد رضوان متحدثًا عن الصعوبات التي يواجهها ذوي الإحتياجات الخاصة في معاملاتهم اليومية، وكيف يمكننا المساهمة في تذليل هذه الصعوبات وكيفية التعامل في المواقف المختلفة، أما مكتبة الطفل والشباب بسفاجا فقد أقامت أمسية شعرية أونلاين للشاعر عبيد طربوش تضمنت عدة قصائد بالعامية المصرية منها «السلطانه، عجلين والدم سايح وأرواح».
نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان «الحج أشهر معلومات» ألقاها رمضان حسين موضحًا أن الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، ويعني التوجه إلى مكة المكرمة لأداء أعمال حددها الإسلام في المكان والزمان المحددين وهو فريضة على كل مسلم لمن يكون قادرا من الناحية المادية والصحية، وأقام البيت ورشة فنية أونلاين بعنوان «الرسم على أطباق الفخار» والتي استمرت لمدة يومان تم من خلالها تعليم الرسم على الفخار مع المدربة عزيزة عبدالرزاق، وبثت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضره أونلاين بعنوان «ثورة 1952 أسبابها ونتائجها»حاضرها دكتور ياسر محمد خليل مؤكدًا أن ثورة يوليو تعتبر العصر الذهبي للطبقه العاملة، كما تحدث عن أهم إنجازات الثورة مثل تأميم قناة السويس والإصلاح الزراعي