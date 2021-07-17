لقاء خاص بنادي أدب الطفل في بنى سويف

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أقام فرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية.

عقد قصر ثقافة بني سويف اللقاء الخاص بنادي أدب الطفل وذلك لمناقشة أعمالهم من قصة قصيرة وشعر، بينما عقد قصر ثقافة ببا أمسية شعريه شارك فيها الشعراء ماهر الباسلي، احمد شعبان، محمود توفيق، محمد جمال، شريف صلاح، كما عقدت مكتبة ابوصير الملق ورشة حكى عن قصة بعنوان «اجمل شجرة» تأليف نجوى حسيب.