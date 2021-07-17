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مصيف بلطيم يتجمل استعدادا لعيد الأضحى

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مصيف بلطيم يتجمل استعدادا لعيد الأضحى مصيف بلطيم يتجمل استعدادا لعيد الأضحى

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تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم اليوم «السبت» سير العمل بمنظومة النظافة واستمرار أعمال النظافة في إطار تجميل مدينة مصيف بلطيم وشواطئها استعدادا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها.

أكد ضرورة متابعه الأعمال بمناطق المدينة واستكمال اعمال رفع كفاءة الشوارع الميادين وبصفة خاصه من مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وتسوية التربة الرملية من خلال فرق العمل بجهاز النظافة والمعدات، واستمرار أعمال الرش لمقاومة البعوض والحشرات يوميا بالفترة الصباحية وكذلك بالفترة المسائية بمناطق المدينة المختلفة.

المصرى اليوم

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