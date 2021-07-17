فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة النووية في الضبعة السبت (الشروط)

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تقرر فتح باب التقدم للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لتلقي طلبات التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الفترة من السبت المقبل الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢١ إلى ٣١ يوليو ٢٠٢١ على الرابط التالي:

emis- gov. eg

وصرح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن شروط التقدم للاختبار الإلكتروني للقبول بالمدرسة النووية وفق ما حددته الوزارة على النحو التالي:

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى دور أول 2020 بمجموع لا يقل عن (260 درجة) لجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

ويحق التقديم للطلاب أبناء محافظة مطروح الحاصلين على مجموع لا يقل عن ٢٦٠ درجة في الشهادة الإعدادية بالإضافة إلى شرط حصولهم على الشهادة الابتدائية كذلك من مدارس المحافظة والمطابقين لشروط الالتحاق بالمدرسة النووية هذا العام .

* ألا تقل درجات مواد (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) في الشهادة الإعدادية عن مجموع 152بنسبة 95% لجميع محافظات الجمهورية .

- أن يكون الطالب مصرى الجنسية وألا يزيد السن في 1/10/2020 عن 18 سنة .

وأوضح وكيل الوزارة أنه يتوجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة والنووية والمطابقين لشروط التقديم القيام بالاجراءات الآتية لضمان التقدم للامتحان الالكتروني

يتم تسجيل استمارة التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلى اقسام شؤون الطلاب والامتحانات بالادارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات المطلوبة الآتية:

١- لصق عدد ٢ صورة شخصية حديثة للطالب مع استمارة التقدم

٢- صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد

٣- شهادة ميلاد إلكترونية للطالب

٤- إيصال مقابل أداء خدمة قيمته ( ١٠٠ جنيه فقط لاغير ) للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري أو البنك الأهلي أو بنك مصر باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

٥- تقوم المديريات التعليمية ( التعليم الفني ) باستلام أوراق التقديم بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع إيصالات سداد مقابل أداء خدمة وارفاقها ضمن اوراق التقدم المطلوبة.