أوقاف مطروح : 450 مسجدا لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى

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أفاد الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل مديرية أوقاف مطروح، أن هناك استعدادات كبيرة بالمديرية لاستقبال عيد الأضحى، فقد تم تجهيز أكثر من ٤٥٠ مسجدا لاستقبال الشعائر وجاري العمل على تطهيرها وتعقيمها تحت إشراف قيادات المديرية والإدارات الفرعية وتنبه على الأئمة بالتزام مساجدهم وقيادة التكبير قبل الصلاة بـ ١٠ دقائق وغلق المساجد بعد الصلاة بعشر دقائق وتم التنبيه بعدم الصلاة في الساحات والشوارع حتى انتهاء أزمة كورونا.



أوضح، تكليف غرفة عمليات بقيادة مدير الدعوة والمتابعة تتابع المستجدات ساعة بساعة حتى الانتهاء من صلاة العيد مهمتها التواصل مع جميع الإدارات الفرعية

كما تم التأكيد على الاجراءات الاحترازية في صلاة العيد ونناشد أهلنا باصصحاب السجادة والكمامة ومراعاة التباعد ومبادلة التهاني عن بعد حفاظا على الأرواح.