أخبار عاجلة

قيس سعيد: هناك من يساوم و يتاجر بصحة المواطنين التونسيين -
شاهد.. وزيران تركيان يقومان بجولة تفقدية في مناطق متضررة من الحرائق -
رئيس تونس يحذر.. من يتربص لضرب الدولة؟ -
واشنطن ولندن تتهمان طهران بالضلوع في الهجوم على الناقلة "مرسير ستريت" - تعليق مكرم خوري مخول -
شاهد.. تدريبات صاروخية للجيش الصيني -
السيسي: مصر متمسكة بحقوقها بمياه النيل -
تركيا.. ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات -
"كاكست" تطور مهارات الموهوبين في البحث والابتكار للمنافسة محليًّا وعالميًّا -
الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة -
هل فكرت في البيض؟ إليك 6 أغذية ومشروبات "تحرق" دهون جسمك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إعدام 20 طن أغذية غير صالحة وغلق مجزر دواجن في حملة يقودها وكيل صحة الشرقية

Print
إعدام 20 طن أغذية غير صالحة وغلق مجزر دواجن في حملة يقودها وكيل صحة الشرقية إعدام 20 طن أغذية غير صالحة وغلق مجزر دواجن في حملة يقودها وكيل صحة الشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة على المجازر والمنشآت الغذائية بمركز ومدينة بلبيس، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومديرة الإدارة الصحية ببلبيس، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة، وذلك تزامناً مع استقبال عبدالأضحى المبارك.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مجزر دواجن بإنشاص، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطرا داهما على الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المجزر، كما تم إعدام ١.٨ طن أغذية عبارة عن دهون وهوالك إنتاج دواجن، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط ٦ طن و٢٦٦ كجم دواجن ومنتجات لحوم لسوء التخزين.

كما أشرف وكيل الوزارة على إعدام ١٨ طن مخللات بالمدفن الصحي بمدينة بلبيس، سبق ضبطها أثناء حملة ترأسها وكيل وزارة الصحة، وصدر بها قرار من النيابة العامة بإعدامها بعد ورود النتائج المعملية للعينات غير مطابقة، وتم سحب ٩ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ١١ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة ، خاصة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة

كورونا حول العالم.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة

أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية»

أولمبياد طوكيو 2020.. أسامة السعيد يودع منافسات الرماية 50 مترًا «بندقية»

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع

حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع