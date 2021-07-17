وزير الخارجية السوري: العلاقات مع الصين تزداد قوة يوما بعد يوم

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قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن بلاده والصين احتفلتا بالذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤكداً أن هذه العلاقات تزداد عمقاً وتميزاً يوماً بعد يوم، جاء ذلك خلال لقاء مع نظيره الصيني وانغ يي، والوفد المرافق له حيث حضرا جلسة مباحثات سياسية واقتصادية ناقشا فيها المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

واستعرض الوزير المقداد محاور التعاون بين دمشق وبكين بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية والتنسيق في كل المحافل الدولية سياسياً مشيراً إلى رفض البلدين الإجراءات القسرية أحادية الجانب معبراً عن تقدير دمشق حكومة وشعباً للصين على الدعم الذي قدمته في مختلف المجالات.

و أشار الوزير الصيني إلى أن تبادل الدعم والتعاون بين البلدين هو تقليد يلتزم به الجانبان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، مؤكداً على الالتزام باحترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها .