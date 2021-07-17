أخبار عاجلة

قيس سعيد: هناك من يساوم و يتاجر بصحة المواطنين التونسيين -
شاهد.. وزيران تركيان يقومان بجولة تفقدية في مناطق متضررة من الحرائق -
رئيس تونس يحذر.. من يتربص لضرب الدولة؟ -
واشنطن ولندن تتهمان طهران بالضلوع في الهجوم على الناقلة "مرسير ستريت" - تعليق مكرم خوري مخول -
شاهد.. تدريبات صاروخية للجيش الصيني -
السيسي: مصر متمسكة بحقوقها بمياه النيل -
تركيا.. ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات -
"كاكست" تطور مهارات الموهوبين في البحث والابتكار للمنافسة محليًّا وعالميًّا -
الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة -
هل فكرت في البيض؟ إليك 6 أغذية ومشروبات "تحرق" دهون جسمك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الدفاع" تشارك بطائرات الإخلاء الطبي الجوي في موسم الحج

Print
من خلال خطة شاملة وإجراءات احترازية تناسب الوضع الحالي

تشارك وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الصحية، بطائرات الإخلاء الطبي الجوي في حج العام الحالي 1442 هـ من خلال خطة شاملة وإجراءات احترازية، تتناسب مع الوضع الحالي الذي يشهد استمرار جائحة (كوفيد-19)، وذلك بطائرات عمودية لمساندة جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي داخل المشاعر، وطائرات نفاثة بكامل الجاهزية في محافظة جدة في حال الحاجة لنقل حالات خارج المنطقة.

تجدر الإشارة إلى استمرارية طائرات الإخلاء الطبي الجوي في عملياتها اليومية من نقل مرضى ونقل الأعضاء وفِرق زراعة الأعضاء، إضافة إلى مشاركاتها في خدمة ضيوف الرحمن.

وزارة الدفاع الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة