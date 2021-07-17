قائد مدارس القوات البحرية يحضر حفل تخرُّج الطلبة المبتعثين بفرنسا

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نيابة عن قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، حضر قائد مدارس القوات البحرية بالجبيل، اللواء البحري الركن عبدالله بن محمد القحطاني، حفل تخرُّج الطلبة المبتعثين لدراسة العلوم البحرية في الكلية البحرية الفرنسية بمدينة برست بجمهورية فرنسا، الذين أمضوا مع زملائهم الطلبة الفرنسيين أربع سنوات، أكملوا خلالها متطلبات التأهيل العسكري والأكاديمي، وكذلك التدريب العملي.

وفي نهاية الحفل أدى الخريجون السعوديون القَسَم، ثم تقلدوا رُتَبهم الجديدة.

القوات البحرية