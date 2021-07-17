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مكة: ضبط 4 متورطين بنقل مخالفي أمن الحدود

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شفرات الذبح تلاحق الأضاحي

مع بداية موسم عيد الأضحى من كل عام يبدأ موسم صناعة وبيع وحد (سن) السكاكين، التي يقال إنها عرفت منذ ما يقرب من 500 ألف عام حين صنعت من...

c1f546d6fa.jpgالرياض: أمجاد اليوسف
8dba7f8832.jpg07 ذو الحجة 1442 هـ
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محلات الحلاقة تشكو ضعف الإقبال

مع دخول عشر ذي الحجة وقرب عيد الأضحى شهدت صالونات الحلاقة الرجالية ضعفا في الإقبال وخلوها من الزبائن لمعظم الوقت، بخلاف عيد الفطر...

icon-byline.pngالرياض: مؤيد معافا
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

سنتان وإجازتي 4 تنتظر المكافأة

تأخرت مكافآت الأندية الموسمية منذ تاريخ نهاية العمل في 22 ذي القعدة 1440، لعامين، الأمر الذي أدى إلى طرح تساؤلات للعاملين فيها حول...

icon-byline.pngنجران: ظافر آل عقيل
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

جاهزية مرافق الشؤون الإسلامية بالمشاعر

تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أمس،...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

ضيوف الرحمن يرتوون

مع طلوع شمس الثامن من ذي الحجة، يتوجَّه الحجاج إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية، إيذانا ببدء مناسكهم المقدسة، وأداء صلوات الظهر...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

500 كادر أمن لاستقبال ضيوف الرحمن

أكد مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فايز الحارثي، استعداد ما يزيد على...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

%65 انخفاض الشرقية

‫انخفضت نسبة الحوادث الجسيمة بالمنطقة الشرقية 65% منذ بداية عمل لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، وذلك حسب التصريح الذي أدلى...

icon-byline.pngالدمام: ياسمين آل محمود
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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