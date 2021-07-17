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خبيرة تغذية تكشف عن أكبر مشكلة تواجه مريض السمنة

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خبيرة تغذية تكشف عن أكبر مشكلة تواجه مريض السمنة خبيرة تغذية تكشف عن أكبر مشكلة تواجه مريض السمنة

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن 90% ممن يعاني من زيادة الوزن لديه شهية عالية، ومن ثم مشكلة في ضعف الحرق أو مشكلة في الغدة الدرقية وخلافه.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الكثير من مرضى السمنة ليس لديهم القدرة على السيطرة على شهيتهم في تناول الطعام، وهذا يؤثر بصورة كبيرة على زيادة الوزن.

وشددت على ضرورة عدم منع مريض السمنة من تناول طعام معين، ولكن يتم العمل على تقليل شهيته من خلال تناول بعض المواد المعينة التي تزيد داخل المعدة، مع تناول المياه، مما يقلل من حجم تناول الطعام، وبالتالي ينخفض الوزن مع مرور الوزن.

المصرى اليوم

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