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باكستان تتخذ قرارا جديدا بشأن حدودها المشتركة مع إيران

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باكستان تتخذ قرارا جديدا بشأن حدودها المشتركة مع إيران باكستان تتخذ قرارا جديدا بشأن حدودها المشتركة مع إيران

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قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء بار افتخار، إن عمليات تسييج الحدود المشتركة بين بلاده وإيران مستمرة، وعلى وجه السرعة.

وجاء في تقرير لوكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن تصريحات القائد العسكري الباكستاني جاءت خلال لقاء صحفي بشأن تداعيات ما بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وذكر بار افتخار أن بلاده تحاول التصدي للعناصر الإرهابية على الشريط الحدودي المتعلق بالحدود الغربية الباكستانية مع أفغانستان، مشيرا إلى أن وجود تعزيزات أمنية رصدها الجيش الباكستاني على الحدود المشتركة مع دول الجوار، تتضمن استخدام منظومات المراقبة الحديثة، والتي تهدف إلى منع التسلل إلى أراضيه.

وشدد المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء بار افتخار، على أن بلاده ترصد بدقة كل التطورات الحالية في أفغانستان، وبأنها لن تسمح باستخدام أراضيها على حساب دول الجوار.

في سياق متصل، شن الجيش الأفغاني، أمس الجمعة، هجوما على مسلحي حركة «طالبان» لاستعادة معبر رئيسي على الحدود مع باكستان، حيث اشتبكت القوات الأفغانية مع مسلحين من الحركة بعدما شنت عملية لاستعادة معبر سبين بولداك الحدودي الرئيسي مع باكستان.

المصرى اليوم

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