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خطة ميدانية لهيئة نجران

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%65 انخفاض الشرقية

‫انخفضت نسبة الحوادث الجسيمة بالمنطقة الشرقية 65% منذ بداية عمل لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، وذلك حسب التصريح الذي أدلى...

fc67e79e24.jpgالدمام: ياسمين آل محمود
f2837a8844.jpg07 ذو الحجة 1442 هـ
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عطش مشعلية نجران يتفاقم صيفا

تجددت معاناة حي المشعلية بنجران مع سوء المياه ومحطة التزويد «الشيب»، وفصل الصيف، مؤكدين تأثيرها السلبي على حياتهم، لافتين إلى...

icon-byline.pngنجران: سالم آل كليب
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

تخصيص الساحة الغربية لمنشأة الجمرات لاستقبال الحجاج

خصصت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة بشركة كدانة للتنمية والتطوير، الساحة الغربية لمنشأة الجمرات في مشعر...

icon-byline.pngمنى : الوطن
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

تحذير من الدفاع المدني بخصوص الأمطار

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية ابتداء من اليوم السبت وحتى...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

254 مليونا لاستعدادات العام الدراسي بالأحساء

في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، كشفت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، عن تنفيذ حزمة مشاريع تعليمية، وبرامج صيانة أعمال...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

بالصور .. العاصفة الرملية تطيح بواجهات محلات تجارية بالرياض

تسببت العاصفة الرملية القوية التي اجتاحت الرياض عصر اليوم بسقوط جزء من واجهة ولوحات المحلات لإحدى العمائر التجارية في حي الرمال...

icon-byline.pngالرياض: سامي الدليل
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

7 مواقع رئيسية مغطاة بالواي فاي في الحرم

أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع شركة الاتصالات المتنقلة...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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