خطة ميدانية لهيئة نجران
%65 انخفاض حوادث الشرقية
انخفضت نسبة الحوادث الجسيمة بالمنطقة الشرقية 65% منذ بداية عمل لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، وذلك حسب التصريح الذي أدلى...
تجددت معاناة حي المشعلية بنجران مع سوء شبكة المياه ومحطة التزويد «الشيب»، وفصل الصيف، مؤكدين تأثيرها السلبي على حياتهم، لافتين إلى...
خصصت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة بشركة كدانة للتنمية والتطوير، الساحة الغربية لمنشأة الجمرات في مشعر...
دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية ابتداء من اليوم السبت وحتى...
في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، كشفت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، عن تنفيذ حزمة مشاريع تعليمية، وبرامج صيانة أعمال...
تسببت العاصفة الرملية القوية التي اجتاحت الرياض عصر اليوم بسقوط جزء من واجهة ولوحات المحلات لإحدى العمائر التجارية في حي الرمال...
أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع شركة الاتصالات المتنقلة...