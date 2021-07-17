الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية من الحوثيين في جنوب مأرب

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سقوط العشرات من الميليشيا قتلى وجرحى

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، مناطق ومواقع استراتيجية جديدة جنوب غرب محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بأن جنود الجيش والمقاومة واصلوا التقدم في الجبهة الجنوبية من عدّة محاور وتمكنوا من تحرير معظم مواقع الخرفة بحيد آل أحمد جنوب غرب مديرية رحبة ومناطق أخرى في جبهة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مارب والبيضاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين أن العشرات من ميليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، التي استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة بالجبهة.

وأضاف أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم ثابت للجيش والمقاومة وانهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الحوثية الإيرانية.