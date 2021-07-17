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أبرزها رمية التماس بالقدم والشوط 30 دقيقة.. فيفا يجرى ثورة في قوانين كرة القدم

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أبرزها رمية التماس بالقدم والشوط 30 دقيقة.. فيفا يجرى ثورة في قوانين كرة القدم أبرزها رمية التماس بالقدم والشوط 30 دقيقة.. فيفا يجرى ثورة في قوانين كرة القدم

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كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يدرس إدخال تعديلات غير مسبوقة على قوانين الساحرة المستديرة.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن أهم التعديلات التي يعتزم «فيفا» إدخالها على قوانين اللعبة، هي:

- تقسيم وقت اللعب إلى فترتين مدة كل منهما 30 دقيقة، وإيقاف اللعب عند كل توقف، على غرار الرياضات الأخرى، مثل كرة السلة أو كرة الصالات، ما يضمن 30 دقيقة من اللعب الفعال.

- إمكانية عمل تغييرات غير محدودة.

- أداء رميات التماس بالقدم، ما يسمح بخلق مواقف تنطوي على مخاطر أكبر، حيث سيتم نقل الكرة إلى منطقة المنافس بسهولة كبيرة.

وكشفت الصحيفة أنه من المنتظر تجربة التعديلات في بطولة «كأس المستقبل لكرة القدم» دون 19 عاما والتي تتنافس فيها أربعة فرق: آيندهوفن والكمار الهولنديين ولايبزيغ الألماني وكلوب بروج البلجيكي.

وبعد انتهاء البطولة سيقيم «فيفا» تأثير هذه التغييرات، وما إذا كان سيتم اعتماد أي منها وتبنيه كطلب رسمي إلى المجلس الدولي للعبة، وهو الهيئة التي تحدد قواعد اللعبة في جميع أنحاء العالم.

المصرى اليوم

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