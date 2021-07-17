«عروس الجنة».. النيابة تُصرح بدفن جثمان «زينة» بعد دهسها بـ«ميكروباص» يقوده طفل

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صرحت نيابة جنوب الجيزة، السبت، بدفن جثمان طفلة تُدعى «زينة»، لم تكمل عامها الـ11، والتي دهسها طفل يقود سيارة ميكروباص بقرية ميت رهينة في البدرشين.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة، بعد القبض على السائق المتهم بقتل الطفلة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الطفلة المجني عليها، كانت تلهو في الشارع، ودهسها السائق فأصيبت بكسور بأنحاء متفرقة من جسدها فلقيت مصرعها بعد نقلها إلى المستشفى.

وشيّع الأهالي جثمان الطفلة، وسط حالة من الحزن، مرددين: «زينة عروس الجنة»، مطالبين بإنهاء ما سموه بـ«فوضى سواقة الأطفال للميكروباص».

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