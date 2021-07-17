أخبار عاجلة

الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع -
"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق -
"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين -
أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم -
نادي سينما الشباب يعرض فيلم «التجربة» بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية -
فاوتشي: لقاحات كورونا فعّالة ضد التحوّرات -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلومبيرغ": "أوبك+" تعتزم الاجتماع لمناقشة سياسة الإنتاج غدًا

Print
"بلومبيرغ": "أوبك+" تعتزم الاجتماع لمناقشة سياسة الإنتاج غدًا "بلومبيرغ": "أوبك+" تعتزم الاجتماع لمناقشة سياسة الإنتاج غدًا
بعد توصلها والإمارات العربية المتحدة إلى حل وسط

قالت مصادر في "أوبك+" لوكالة "بلومبيرغ" اليوم إن وزراء المجموعة التي تضم أوبك وحلفاءها تعتزم عقد اجتماعها المقبل غدًا الأحد لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

يأتي ذلك التطور بعد أن توصلت "أوبك+" والإمارات العربية المتحدة إلى حل وسط الأسبوع الماضي في خلاف حول سياسة "أوبك+"، وذلك في خطوة من شأنها أن تمهد السبيل لاتفاق حول ضخ المزيد من النفط الخام لسوق النفط وتهدئة الأسعار المرتفعة.

وسيُعقد اجتماع الأحد عبر الإنترنت مثل كل المناقشات المماثلة منذ العام الماضي.

واتفقت "أوبك+" العام الماضي على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميًا لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن تفشي وباء فيروس "كورونا"، وهي قيود جرى تخفيفها تدريجيًا منذ ذلك الحين، وتبلغ الآن حوالي 5.8 ملايين برميل يوميًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة

الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع

"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق

"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق

"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين

"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين