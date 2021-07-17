"بلومبيرغ": "أوبك+" تعتزم الاجتماع لمناقشة سياسة الإنتاج غدًا

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بعد توصلها والإمارات العربية المتحدة إلى حل وسط

قالت مصادر في "أوبك+" لوكالة "بلومبيرغ" اليوم إن وزراء المجموعة التي تضم أوبك وحلفاءها تعتزم عقد اجتماعها المقبل غدًا الأحد لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

يأتي ذلك التطور بعد أن توصلت "أوبك+" والإمارات العربية المتحدة إلى حل وسط الأسبوع الماضي في خلاف حول سياسة "أوبك+"، وذلك في خطوة من شأنها أن تمهد السبيل لاتفاق حول ضخ المزيد من النفط الخام لسوق النفط وتهدئة الأسعار المرتفعة.

وسيُعقد اجتماع الأحد عبر الإنترنت مثل كل المناقشات المماثلة منذ العام الماضي.

واتفقت "أوبك+" العام الماضي على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميًا لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن تفشي وباء فيروس "كورونا"، وهي قيود جرى تخفيفها تدريجيًا منذ ذلك الحين، وتبلغ الآن حوالي 5.8 ملايين برميل يوميًا.

