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موسيماني ينتهي من محاضرة لاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب النهائي

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موسيماني ينتهي من محاضرة لاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب النهائي موسيماني ينتهي من محاضرة لاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب النهائي

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انتهى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من المحاضرة الختامية للاعبين، في فندق الإقامة في الدار البيضاء، قبل التحرك لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وعقد موسيماني محاضرة مهمة مع لاعبي الأهلي تحدث معهم خلالها عن عدة أمور، ووجه تعليماته الختامية الخاصة بمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتحرك فريق الأهلي بعد قليل من فندق الإقامة إلى ملعب محمد الخامس لمواجهة كايزر تشيفز في التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتُغادر البعثة ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية فور انتهاء مباراة نهائي إفريقيا، حيث تبدأ رحلة العودة إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.

المصرى اليوم

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