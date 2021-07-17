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مران .. أسامة نبيه يشارك في التقسيمة

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مران الزمالك.. أسامة نبيه يشارك في التقسيمة مران .. أسامة نبيه يشارك في التقسيمة

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حرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي على المشاركة في التقسيمة الفنية التي خضع لها اللاعبون خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب الترسانة.

وشارك نبيه في التقسيمة كرأس حربة، في فريق ضم كلا من: أحمد عيد وإسلام جابر ومحمد عبد الغني ومحمد أشرف "روقا" وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف ومروان حمدي.

ويخوض الزمالك تدريباته بملعب الترسانة قبل الدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمباراة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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