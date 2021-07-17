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"اللواء الجميعي": 200 حافلة في كل ساعتين بنظام النقل الترددي

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"اللواء الجميعي": 200 حافلة في كل ساعتين بنظام النقل الترددي "اللواء الجميعي": 200 حافلة في كل ساعتين بنظام النقل الترددي
التفويج يستمر إلى منى حتى مساء "الثامن" والتأكد من وصول جميع الحجاج

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور، اللواء سلمان الجميعي، لقناة ""، أن ‏حكومة خادم الحرمين -حفظه الله- لا تألو جهدًا في تسخير كل الإمكانيات للتسهيل على ضيوف الرحمن؛ مبينًا أنه جرى خلال العام الحالي تحديد أربعة مواقع لتفويج الحجاج من ضمنها هذا الموقع (خط مكة- جدة السريع)، الذي يعتبر من أهم المراكز بسبب الكثافة العالية عليه.

وأضاف اللواء "الجميعي" أنه من بعد الساعة 6 صباحًا، كان هناك تفويج عالٍ على هذا المركز بأعداد تتجاوز الـ200 ‏حافلة في كل ساعتين.

وأردف: "يشرف على التفويج الإخوان في وزارة الحج بوجود رجال المرور، والتأكد من وجود تصريح حج لكل راكب، وبعدها يتم وضع الاستكر على باب الحافلة، ‏والتوجه مباشرة برفقة دوريات المرور عبر طرق محددة ومرسومة مسبقا، والوصول إلى الحرم المكي الشريف في مسارات ترددية".

وأضاف: "بدأ التفويج من صباح اليوم، ونستمر في التفويج حتى مساء اليوم الثامن، ويتم التأكد من وصول جميع الحجاج المصرّح لهم إلى الحرم المكي الشريف، واستقرارهم في منى للتروية، إن شاء الله".

وأردف: "الكثافة في مراكز التفويج الأربعة متقاربه؛ إلا أن مركز التنعيم يشهد كثافة بعد محطة جدة بسبب القادمين من الشمال وطريق المدينة المنورة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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