أخبار عاجلة

الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع -
"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق -
"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين -
أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم -
نادي سينما الشباب يعرض فيلم «التجربة» بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية -
فاوتشي: لقاحات كورونا فعّالة ضد التحوّرات -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

رئيس كوبا: مشاهد الاحتجاجات التي يراها العالم مفبركة وبلدنا يواجه حربا غير تقليدية

Print
رئيس كوبا: مشاهد الاحتجاجات التي يراها العالم مفبركة وبلدنا يواجه حربا غير تقليدية رئيس كوبا: مشاهد الاحتجاجات التي يراها العالم مفبركة وبلدنا يواجه حربا غير تقليدية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتهم رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل قوى خارجية بتضليل المجتمع الدولي حول الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة في بلاده.

وشدد دياز كانيل خلال تجمع عقده اليوم السبت في هافانا حضره سلفه راؤول كاسترو، على أن مشاهد الاحتجاجات في كوبا التي يراها العالم حاليا مفبركة، محملا القوى الإمبريالية المسؤولية عن نشر الأكاذيب ومنع ورود أي معلومات تظهر حقيقة الوضع في بلاده.

وحذر من أن «نشر الكراهية» في مواقع التواصل الاجتماعي يدمر المجتمع ويهدد القيم، مبديا قناعته بأن كل ذلك يأتي ضمن «حرب غير تقليدية» تتعرض لها كوبا اليوم.

ورجح دياز كانيل وقوف قوى خارجية مؤثرة وراء هذه الحرب، مشددا على أنها تستهدف تأجيج أعمال التخريب والنهب في البلاد.

وشهدت كوبا مؤخرا أول احتجاجات ضد منذ ثلاثة عقود، على خلفية أزمة اقتصادية تمر بها البلاد في ظل جائحة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة