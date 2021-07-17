★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

طرحت المطربة سالى خليل أحدث أغنياتها «تهز جبال» على طريقة السينجل على موقع «يوتيوب»، وهي الأغنية التي تعود بها إلى سوق الغناء بعد غياب دام لأكثر من عامين، خاصة أن سالي حققت نجاحا كبيرا منذ عدة سنوات بعد أن قدمت أغنية «طفيها» ثم أغنية «الحب ولع في الدرة» مع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة.

سالى خليل اعتمدت في أغنيتها الجديدة «تهز جبال» على شكل موسيقي جديد من خلال مكس بين التراث البدوي والفلكور حيث إعتمدت أن تغازل أهل البدو من خلال الأغنية خاصة أن سالي تميل إلى المجتمع البدوى حيث والدتها هي من سيناء .

أغنية تهز جبال تعاونت سالى من خلالها مع المؤلف سافجي الذي كتب ولحن الأغنية بينما كان التوزيع مع أسامه عبدالهادي .

وتم تصوير الأغنية على مدار يومين بأطراف القاهرة في أكثر من لوكيشن إعتمد المخرج محمد القاضي ومدير التصوير رامي عادل في تقديم صورة غير تقليدية وإبراز ملامح ومعايشة أهل البدو من خلال الإستعانة بعدد م الجمال والخيم الصحراوية واحدى الفرق الإستعراضية وظهرت سالى وهي ترقص على الجمل في أحد مشاهد الأغنية .

وكشفت سالى في تصريحات صحفية أن الأغنية استغرق تحضيرها أكثر من عام ونصف من خلال بحثها عن شكل موسيقي وكلمات غير تقليدي ووجدت أن الفلكلور والتراث البدو هو أكثر الأشكال التي جذبتها أثناء إختيار الأغنية وتنفيذها، وأنها تعتبر نفسها أو لمطربة تقدم هذا الشكل الغنائي خاصة أنها لها عرق بدوي من ناحية والدتها.

وكشفت سالي أن غيابها خلال السنوات الماضية لم يكن بإرادتها ولكن بسبب ما مرت به البلاد من جائحة كورونا خاصة أنها تعكف على إنهاء تجهيزات ألبومها الغنائي المقرر صدوره في شتاء 2022، وقالت أن أغنية تهز جبال هي من ضمن أغنيات ألبومها المقبل وهناك إتجاه لطرح أكثر من أغنيات الألبوم خلال الفترة المقبلة على هيئة سنجلات قبل أن يطرح الألبوم بشكل كام في بداية العام المقبل.

يذكر أن سالى خليل طرحت أغنية وطنية منذ عام ونصف بمناسبة ذكرى 30 يونيه وهي «لولاه» من كلمات إسلام عماد الدين وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو.