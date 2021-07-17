أخبار عاجلة

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع -
"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق -
"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين -
أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم -
نادي سينما الشباب يعرض فيلم «التجربة» بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية -
فاوتشي: لقاحات كورونا فعّالة ضد التحوّرات -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة -
فرص الأمطار والمواقع المتأثرة بالغبار في توقعات "الحصيني" لطقس الإثنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

سلبية المسحة الثانية لرباعي الأهلي «الأولمبي» قبل رحلة اليابان

Print
سلبية المسحة الثانية لرباعي الأهلي «الأولمبي» قبل رحلة اليابان سلبية المسحة الثانية لرباعي الأهلي «الأولمبي» قبل رحلة اليابان

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية مسحة رباعي الفريق المنضمين إلى الأولمبي، وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر، قبل السفر غدًا إلى اليابان، بعد المشاركة مع الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأجرى رباعي الأهلي «الأولمبي» مسحة إضافية أمس، الجمعة، بمقر إقامة بعثة الفريق في الدار البيضاء قبل السفر للمشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبي.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في التاسعة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتغادر بعثة الأهلي المغرب عقب مباراة كايزر تشيفز مباشرة في طريقها إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، فيما يقضي الرباعي «الأولمبي» الليلة في المغرب ويطير ظهر غدٍ الأحد إلى اليابان، حسب اتفاق الجهاز الفني للأهلي مع نظيره في المنتخب الأوليمبي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البدرى يستقر على انطلاق معسكر المنتخب ٢٨ أغسطس بالمحليين

البدرى يستقر على انطلاق معسكر المنتخب ٢٨ أغسطس بالمحليين

لاعب الأهلي: متى يحصل حسام حسن علي فرصته في تدريب المنتخب الأول؟

لاعب الأهلي: متى يحصل حسام حسن علي فرصته في تدريب المنتخب الأول؟

صلاح: الشناوي أنقذ المنتخب من هزيمة ثقيلة.. والدوري لن يُحسم إلا في الأوتار الأخيرة

صلاح: الشناوي أنقذ المنتخب من هزيمة ثقيلة.. والدوري لن يُحسم إلا في الأوتار الأخيرة

أبو الدهب: شوقي غريب فشل مع المنتخب الأول فكوفئ بتدريب «الأولمبي»

أبو الدهب: شوقي غريب فشل مع المنتخب الأول فكوفئ بتدريب «الأولمبي»