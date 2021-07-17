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بيان عاجل من وزيرة الهجرة بشأن المصريين المتضررين من الفيضانات بألمانيا

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بيان عاجل من وزيرة الهجرة بشأن المصريين المتضررين من الفيضانات بألمانيا بيان عاجل من وزيرة الهجرة بشأن المصريين المتضررين من الفيضانات بألمانيا

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عددًا من المصريين المقيمين في ألمانيا أبدوا استعدادهم لتقديم العون والمساعدات بمختلف أنواعها لأي فرد من أبناء الجالية المصرية هناك، على إثر الفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات الألمانية مؤخرًا وتسببت في حدوث خسائر فادحة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن جاهزية هؤلاء المواطنين المصريين لتقديم العون تأتي في إطار مبادرة «خلينا سند لبعض»، والتي كانت قد أطلقتها الوزارة العام الماضي لدعم ومساندة أبناء الجاليات المصرية حول العالم الذين تقطعت بهم السبل بسبب الأزمة العالمية لانتشار .

وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج يثبتون دومًا أن معدنهم أصيل ويتحلون بالمروءة والشهامة في المواقف الصعبة وفي مواجهة التحديات المختلفة، مؤكدة أنهم ينقلون الصورة الإيجابية والحقيقة لمصر والمصريين داخل مجتمعاتهم الأجنبية التي يعيشون بها.

من جانبه، أكد حسين خضر، المصري المقيم بألمانيا وعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي هناك، أنه هو وعدد من أصدقائه المصريين على أتم الاستعداد لتقديم العون والسند لأي مصري في ألمانيا قد تضرر جراء هذه الأزمة، وأعرب عن أمله في تجاوز هذه الظروف في أقرب وقت، موضحًا أنه يمكن التواصل معه على رقم هاتف: 491747179144+، أو التواصل أيضًا مع السيد/ مايكل جبران على رقم هاتف: 4915254549894+ .

يشار إلى أن بعض الولايات الألمانية تشهد موجة فيضانات وصفتها وكالات الأنباء العالمية بـ «الكارثية»، وقد خلفّت عددًا كبيرًا من الضحايا والمفقودين إلى جانب تدمير شبكات البنية التحتية.

المصرى اليوم

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