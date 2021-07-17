أخبار عاجلة

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع -
"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق -
"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين -
أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم -
نادي سينما الشباب يعرض فيلم «التجربة» بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية -
فاوتشي: لقاحات كورونا فعّالة ضد التحوّرات -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة -
فرص الأمطار والمواقع المتأثرة بالغبار في توقعات "الحصيني" لطقس الإثنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

صحيفة: عرضت على أمريكا استخدام قواعدها بآسيا الوسطى لجمع معلومات من أفغانستان

Print
صحيفة: روسيا عرضت على أمريكا استخدام قواعدها بآسيا الوسطى لجمع معلومات من أفغانستان صحيفة: عرضت على أمريكا استخدام قواعدها بآسيا الوسطى لجمع معلومات من أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت صحيفة كوميرسانت اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض في يونيو على نظيره الأمريكي جو بايدن استخدام القواعد العسكرية الروسية في آسيا الوسطى لجمع المعلومات من أفغانستان أثناء مغادرة القوات الأمريكية البلاد.

وحقق مقاتلو طالبان تقدما كبيرا مع انسحاب القوات الأمريكية بعد حرب امتدت لعشرين عاما، وهو ما يمثل مشكلة أمنية لموسكو التي تخشى من احتمال دفع اللاجئين إلى فنائها الخلفي في آسيا الوسطى وزعزعة استقرار جناحها الدفاعي الجنوبي.

وقالت صحيفة كوميرسانت نقلا عن مصادر إن بوتين اقترح في 16 يونيو حزيران إجراء محادثات مع بايدن في جنيف من أجل التنسيق بشأن أفغانستان وإتاحة القواعد الروسية في طاجيكستان وقرغيزستان "للاستخدام العملي" وذلك في عرض نادر خلال فترة من توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وقالت الصحيفة إن هذا كان يتضمن تبادل المعلومات التي يتم الحصول عليها باستخدام الطائرات المسيرة، لكن لم يصل رد ملموس من الجانب الأمريكي. ولم يرد الكرملين حتى الآن على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن إدارة بايدن تجري محادثات مع قازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان حول استقبال مؤقت لآلاف الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية ويواجهون الآن تهديدات من طالبان.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الجمعة إن انسحاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان جعل الوضع السياسي والعسكري أكثر غموضا، مما أدى بدوره إلى تفاقم التهديد الإرهابي في المنطقة.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر مع كبار المسؤولين في آسيا الوسطى في طشقند عاصمة أوزبكستان، أن تريد المساعدة في بدء محادثات سلام بين الأطراف المتحاربة في أفغانستان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عمليات تصنيع المعدات لأول محطة مصرية للطاقة النووية تنطلق في روسيا

عمليات تصنيع المعدات لأول محطة مصرية للطاقة النووية تنطلق في روسيا

مصادر إسرائيلية: نواصل تنسيق عملياتنا في سوريا مع روسيا

مصادر إسرائيلية: نواصل تنسيق عملياتنا في سوريا مع روسيا

أولمبياد طوكيو 2020.. سمر حمزة تودع بعد الهزيمة من بطلة روسيا في المصارعة

أولمبياد طوكيو 2020.. سمر حمزة تودع بعد الهزيمة من بطلة روسيا في المصارعة