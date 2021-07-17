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"طموح" يثري مهارات أكثر من 300 موهوب وموهوبة في "تعليم جدة"

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"طموح" يثري مهارات أكثر من 300 موهوب وموهوبة في "تعليم جدة" "طموح" يثري مهارات أكثر من 300 موهوب وموهوبة في "تعليم جدة"
في ختام فعالياته المنعقدة تحت شعار "تطوير مواهب الغد يبدأ اليوم"

اختتمت أول من أمس فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي (طموح 21) تحت شعار "تطوير مواهب الغد يبدأ اليوم"، والذي نفذته الإدارة العامة للتعليم بجدة، ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات بالشراكة مع أرامكو، واستفاد منه أكثر من 300 طالب وطالبة، واستمر على مدى خمسة أسابيع حضر خلالها الطلاب والطالبات أكثر من 150 ساعة تدريبية عن بُعد.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين بتعليم جدة الدكتور خالد الرابغي، أن برنامج "طموح" يأتي كأحد برامج الشراكة مع أرامكو في مسارات موجهة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية الواعدين، ودعم تطويرهم الأكاديمي وبناء شخصياتهم ومهاراتهم الحياتية وزيادة فرصهم المستقبلية، مع التركيز على مبادئ السلامة.

وأشار إلى أن "تعليم جدة" يشارك في البرنامج بشكل سنوي، وبما يلبي متطلبات الطلاب والطالبات الموهوبين وشغفهم نحو المعرفة والتميّز.

ويهدف برنامج "طموح" لتوفير فرص لتطوير الطلبة والطالبات الموهوبين وصقل وتنمية مهاراتهم لتلبية متطلبات القبول لأفضل الجامعات العالمية من خلال تدريبهم على اختبارات SAT وSAT والرياضيات والفيزياء والكيمياء، بالإضافة إلى اختبار IELTS.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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