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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب نادي الترسانة مع أحمد عبدالمقصود مدرب الفريق والدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق.

وجاءت الجلسة من أجل التنسيق في بعض الأمور الفنية والإدارية للفترة المقبلة قبل الدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.