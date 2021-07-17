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الأخضر الأولمبي يدشن أولى تدريباته في طوكيو.. استعدادًا لمواجهة ساحل العاج

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الأخضر الأولمبي يدشن أولى تدريباته في طوكيو.. استعدادًا لمواجهة ساحل العاج

أجرى السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، أولى تدريباته في العاصمة اليابانية طوكيو، استعدادًا لمواجهة منتخب ساحل العاج الخميس المقبل في افتتاح منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 02020).

وطبق المدير الفني للأخضر سعد الشهري عددًا من الجمل الفنية خلال الحصة التدريبية التي استمرت لمدة ساعة، نفذوا من خلالها طرق الاستحواذ على الكرة، فيما أشرف الجهاز المساعد على تمارين اللياقة والإطالة.

يذكر أن الأخضر يلعب في الأولمبياد لحساب المجموعة الرابعة والتي تضم بجانبه البرازيل وألمانيا وساحل العاج.

الأخضر الأولمبي يدشن أولى تدريباته في طوكيو.. استعدادًا لمواجهة ساحل العاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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