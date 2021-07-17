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"تحفيظ صامطة" تبحث معايير حوكمة الجمعيات الأهلية

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"تحفيظ صامطة" تبحث معايير حوكمة الجمعيات الأهلية "تحفيظ صامطة" تبحث معايير حوكمة الجمعيات الأهلية
مع مركز التنمية الاجتماعية بجازان

استقبلت جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة صامطة، ممثل مركز التنمية الاجتماعية بجازان، محمد سحاري.

جاء ذلك بموجب زيارة تقيّم مدى التزام جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، بمعايير حوكمة الجمعيات الأهلية.

وتم خلال الزيارة طرح ومناقشة مستندات ومتطلبات معايير الحوكمة بالجمعية.

كما جرى الاطلاعُ على جميع معايير الحوكمة التي التزمت بها الجمعية وطبّقتها لتحقيق رؤية المملكة 2030 في كل أقسام الجمعية.

وفي نهاية اللقاء، قدّم المسؤولون بجمعية تحفيظ القرآن بصامطة، شكرهم وتقديرهم لممثل مركز التنمية بجازان، على هذه الزيارة التي جرى من خلالها مناقشة أمور متعلقة بالحكومة؛ الأمر الذي سيضاعف الارتقاء بالعمل وتطويره في ظل الدعم اللا محدود من الجهات المعنية بدعم جمعيات التحفيظ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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