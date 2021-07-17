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بايدن يتعهد باستئناف الحكم الصادر ضد برنامج الهجرة «الحالمون»

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بايدن يتعهد باستئناف الحكم الصادر ضد برنامج الهجرة «الحالمون» بايدن يتعهد باستئناف الحكم الصادر ضد برنامج الهجرة «الحالمون»

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استنكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت 17 يوليو، قرار قاض اتحادي بتقييد برنامج يحمي المهاجرين غير الشرعيين الذين تم جلبهم إلى البلاد وهم أطفال، ووصفه بأنه «مخيب للآمال بشدة».

في بيان صادر عن البيت الأبيض، قال بايدن إن وزارة العدل ستستأنف الحكم الصادر عن القاضي أندرو هانين، الذي يتخذ من تكساس مقراً له، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف بقوله: «الكونجرس هو الوحيد الذي يمكنه ضمان حل دائم من خلال منح طريق للحصول على الجنسية للحالمين بالقدوم إلى الولايات المتحدة كأطفال».

حصل أنصار البرنامج على إرجاء مؤقت في يونيو 2020، عندما حكمت المحكمة العليا، في 5 إلى 4 أصوات، بأن إدارة لم تقدم مبررًا كافيًا لمحاولاتها لإنهاء البرنامج.

وأوضحت أنها كانت تحكم إلى حد كبير في قضايا إجرائية، وتركت الباب مفتوحًا أمام إمكانية طرح المزيد من التحديات.

ولكن حكم القاضي هانين كان محدودا، ومن غير الواضح كيف يمكن لقضاة المحكمة العليا التسعة أن يحكموا إذا وصلت القضية إليهم مرة أخرى.

ويغطي برنامج العمل المؤجل للقادمين إلى الولايات المتحدة، والذي وضعه الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2012، حوالي 700 ألف شخص، ويمنحهم الوضع القانوني، فضلاً عن الحق في العمل.

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