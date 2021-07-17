أخبار عاجلة

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على  المهد ووادي الفرع -
"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق -
"أرامكو" تنفي ادعاءات دخولها أنشطة البيتكوين -
أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم -
نادي سينما الشباب يعرض فيلم «التجربة» بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية -
فاوتشي: لقاحات كورونا فعّالة ضد التحوّرات -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة -
فرص الأمطار والمواقع المتأثرة بالغبار في توقعات "الحصيني" لطقس الإثنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

رئيس وزراء هولندا: فيضانات أوروبا مرتبطة بالتغير المناخي

Print
رئيس وزراء هولندا: فيضانات أوروبا مرتبطة بالتغير المناخي رئيس وزراء هولندا: فيضانات أوروبا مرتبطة بالتغير المناخي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عن ثقته التامة بأن الفيضانات العارمة التي أودت بأرواح أكثر من 150 شخصا في غرب أوروبا مؤخرا، هي نتيجة للتغيرات المناخية.

وقال ردا على سؤال عما إذا كان الاحترار العالمي من أسباب الكارثة الأخيرة: «الأمر كذلك دون أدنى شك».

وتابع: «لا أود الإدلاء بتصريحات متسرعة، لكن دعونا نقول بصراحة إن بعض الأمور تحدث في الواقع».

وأشار إلى أن الخطوة الأولى الواجب اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل هو إفساح المجال للأنهار، لافتا إلى التجربة التي اكتسبتها بلاده في هذه المسألة من خلال إعادة تشكيل المناطق المحيطة بالأنهر منذ الفيضانات الكبرى عامي 1993 و1995 ضمن مشروع تجاوزت قيمته ملياري يورو وتم إتمامه عام 2019.

وشدد روته على أن هولندا لا تزال تحتاج إلى «استخلاص الدروس» والبحث عن الخطوات الممكنة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع

حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم

نادي سينما الشباب يعرض فيلم «التجربة» بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية

نادي سينما الشباب يعرض فيلم «التجربة» بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية