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"الصحة" تؤكد: اللقاحات آمنة وفعّالة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

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"الصحة" تؤكد: اللقاحات آمنة وفعّالة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا "الصحة" تؤكد: اللقاحات آمنة وفعّالة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا
تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان

أكدت الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، لافتةً أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتحقق الفعالية والمأمونية العالية.

‬وشددت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1098) حالة مؤكدة وتعافي (1207) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10905) حالات، منها (1386) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (508521) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (489553) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(15)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8063) حالة "يرحمهم الله جميعًا".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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