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نجم الأهلى يعلن اعتزاله قبل ساعات من النهائى الأفريقي

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نجم الأهلى يعلن اعتزاله قبل ساعات من النهائى الأفريقي نجم الأهلى يعلن اعتزاله قبل ساعات من النهائى الأفريقي

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أعلن أنور سلامة، نجم الأهلى السابق اعتزاله العمل في مجال التدريب نهائيًا، وعدم عودته مرة آخرى إلى العمل كمدير فني.

وقال سلامة عبر تصريحات تليفزيونية إنه ابتعد عن مجال التدريب لفترة تصل إلى 3 أعوام، واتخذ قرارًا بالاعتزال، خاصة أن سنه تقدم ويفضل العمل كمستشار فني لتوجيه بعض النصائح.

وأشار إلى أن هناك العديد من المدربين الصاعدين الذين يجب أن يحصلوا على الفرصة في الكرة المصرية وخاصة في الأهلي والزمالك.

وقاد أنور سلامة، الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 1987، كما عمل مدربًا لمنتخب لفترة وجيزة، وتولى قيادة العديد من الأندية بالدوري المصري على رأسها الاتحاد والمصري وإنبي والجونة.

وتوقع سلامة، تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز، مساء اليوم السبت في نهائي البطولة القارية.

وأضاف «الأهلي قطع 80% من مشوار التتويج بلقب النجمة العاشرة، ومدربه بيتسو موسيماني يعلم تمامًا نقاط ضعف كايزر تشيفز، أعتقد أنه لن يتعجل في الاندفاع الهجومي».

المصرى اليوم

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