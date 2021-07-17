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الاهلي يغادر المغرب بعد النهائى الافريقي مباشرة

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الاهلي يغادر المغرب بعد النهائى الافريقي مباشرة الاهلي يغادر المغرب بعد النهائى الافريقي مباشرة

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بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تبدأ رحلة العودة للقاهرة من المغرب بعد انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر أن تُغادر البعثة ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية إلى المطار، فور انتهاء مباراة نهائي إفريقيا مباشرة، حيث تبدأ رحلة العودة للقاهرة على متن طائرة خاصة.
ويخوض الأهلي مباراة صعبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.
وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.
يذكر أن الأهلي خاض مرانه الختامي أمس الجمعة على ملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء؛ استعدادا لمباراة كايزر تشيفز، وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة اليوم، كما أدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة.

المصرى اليوم

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