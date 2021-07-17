٥ شاشات» عملاقة لأعضاء أهلى مدينة نصر لمشاهدة نهائي دوري أبطال إفريقيا

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استعد فرع النادي الأهلي بمدينة نصر بقوة لاستقبال الأعضاء اليوم لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق في تمام التاسعة مساءً.



وفي إطار حرصها على مشاهدة عدد كبير من الأعضاء للمباراة داخل النادي قامت إدارة فرع الاهلي مدينة نصر بتوفير«٥ شاشات» عملاقة في عدة أماكن مختلفة.



وتتواجد الشاشة الكبرى داخل حديقة النادي الرئيسية، أما الشاشتان الثانية والثالثة، فتتواجدان داخل منطقة المطاعم «فود كورت»، والشاشة الرابعة، ستكون داخل المنطقة الترفيهية، أما الشاشة الخامسة، فهي موجودة أمام صالة الكاراتيه وإدارة النشاط الرياضي.