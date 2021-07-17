رباعي الأهلي الأولمبي» يغادر المغرب غدًا في طريقه لليابان

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رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنضمون للمنتخب الأولمبي وهم؛ محمد الشناوي وصلاح محسن، وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، يغادرون المغرب ظهر غدٍ الأحد إلى العاصمة اليابانية طوكيو؛ للانضمام للمنتخب الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية.



ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.



ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي المغرب عقب انتهاء مباراة كايزر تشيفز مباشرة في طريقها إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.



فيما يستمر «الرباعي الأولمبي» في المغرب الليلة، ويطير ظهر غدٍ إلى اليابان حسب اتفاق الجهاز الفني للأهلي مع نظيره في المنتخب الأولمبي.