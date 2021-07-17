معاقبة مسؤول بـ«المركزي للمحاسبات» طلب بيانات عن المطارات «لا تخص عمله»

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أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، قرار معاقبة مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من طلب بيانات من شركة للمطارات والمكلف بمراجعة أعمالها عن العام المالي 2017/2018 لا تتفق وطبيعة ومقتضيات العمل بالجهاز، مما يستوجب عقابه.
وقالت المحكمة إنه ثبت لديها قيام الطاعن بإرسال كتاب عام 2018 إلى رئيس قطاع الأمن بشركة للمطارات يطلب به استيفاء بعض البيانات.
ولما كانت البيانات التي قام الطاعن بطلب استيفائها من رئيس قطاع الأمن بشركة للمطارات تخرج عن أوجه الرقابة المالية المقررة له بحسبانه مراقبا للحسابات، والتى جرى تحديدها وتحديد مسؤوليات وواجبات مراقب الحسابات على سبيل الحصر بنص بالمادة (5) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 95 لسنة 1974 سالفي الذكر، وتتجاوز حدود مسؤولياته وواجباته فيما يتعلق بالرقابة على أعمال الشركة المذكورة والتى تنحصر بصفة عامة في الرقابة المالية والمحاسبية ولا تمتد إلى الرقابة على أوجه نشاط الشركة وطريقة تنفيذها لمهامها وأعمالها وما قد يشوب ذلك من أوجه قصور.
وبذلك فإن الطاعن يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يراع الدقة في مباشرة أعمال وظيفته، وتكون المخالفات المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يستوجب مجازاته.