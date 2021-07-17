معاقبة مسؤول بـ«المركزي للمحاسبات» طلب بيانات عن المطارات «لا تخص عمله»

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أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، قرار معاقبة مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من طلب بيانات من شركة للمطارات والمكلف بمراجعة أعمالها عن العام المالي 2017/2018 لا تتفق وطبيعة ومقتضيات العمل بالجهاز، مما يستوجب عقابه.

وقالت المحكمة إنه ثبت لديها قيام الطاعن بإرسال كتاب عام 2018 إلى رئيس قطاع الأمن بشركة للمطارات يطلب به استيفاء بعض البيانات.

ولما كانت البيانات التي قام الطاعن بطلب استيفائها من رئيس قطاع الأمن بشركة للمطارات تخرج عن أوجه الرقابة المالية المقررة له بحسبانه مراقبا للحسابات، والتى جرى تحديدها وتحديد مسؤوليات وواجبات مراقب الحسابات على سبيل الحصر بنص بالمادة (5) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 95 لسنة 1974 سالفي الذكر، وتتجاوز حدود مسؤولياته وواجباته فيما يتعلق بالرقابة على أعمال الشركة المذكورة والتى تنحصر بصفة عامة في الرقابة المالية والمحاسبية ولا تمتد إلى الرقابة على أوجه نشاط الشركة وطريقة تنفيذها لمهامها وأعمالها وما قد يشوب ذلك من أوجه قصور.

وبذلك فإن الطاعن يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يراع الدقة في مباشرة أعمال وظيفته، وتكون المخالفات المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يستوجب مجازاته.