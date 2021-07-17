عزل قاضي وحبسه 10 سنوات لاستيلائه على أوراق 3 قضايا

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قضت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار بدوي محمد سيد بدوي، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا وشريف حسام دبوس وأمانة سر جمال عبدالله، بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة على القاضى أحمد عمر توفيق رئيس محكمة باستئناف القاهرة لاستيلائه على أوراق 3 قضايا «قتل وسلاح وتظاهر إخوان» من محكمة استئناف بنى سويف وانتحاله صفة مستشار بالتفتيش القضائى.

كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لأمين سر بمحكمة استئناف القاهرة سامح أمين، لتزويره محرر رسمى باثبات القاضى في جلسة عمالية بالمحكمة على غير الحقيقة يوم ارتكاب واقعة الاستيلاء على اوراق القضايا من محكمة بنى سويف وثلاثة متهمين أخرين بالسجن لمدة 7 سنوات وهم وفاء. ع. ع، واحمد ع، وعصام ع، لانهم اتفقوا مع القاضى على الاستيلاء على اوراق القضايا المحبوسين عنها والموجودة بمحكمة استئناف بنى سويف والزامهم بالمصروفات الجنائيه وقبول الدعوى المدنيه ضدهم وإحالتها إلى المحكمة المختصة.

كانت النيابة العامة برئاسة المستشار طارق جلال المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف وجهت إلى المستشار احمد عمر توفيق رئيس محكمة باستئناف القاهرة تهمة الاستيلاء على محررات رسمية من قضايا بمحكمة بنى سويف وحبسته وطلبت النيابة ضبط واحضار 3 متهمين آخرين اتفقوا مع المستشار على الاستيلاء على قضاياهم من محكمة استئناف بنى سويف وهم احمد .ح.م.، مقيم المنيا والمتهم في القضية رقم 2879جنايات بنى مزار لسنة 2001والمقيدة برقم 384لسنة 2015كلى شمال المنيا «سلاح، وعصام .م.س.، المقيم الفيوم والمتهم في القضية رقم 19916جنايات قسم الفيوم لسنة 2014والمقيدة برقم 1772لسنة 2014 كلى الفيوم»شروع في قتل، كما طلبت النيابة العامة، استخراج المتهمة «و.ع.ع.المحبوسة حاليا بسجن المنيا العمومى على ذمة القضية رقم 12058جنايات بنى مزار لسنة 2014.

كما أمرت النيابة العامة حبس سامح .ع.ا.، امين سر الدائرة الـ13 عمالية باستئناف القاهرة، 4 ايام ،على ذمة التحقيقات، لقيامه بتزوير محرر رسمى وإدعاء وجود مستشار متهم ضمن تشكيل هئية الدائرة ونظر القضايا يوم 18 مايو 2015 ،على خلاف الحقيقة ،مما سهل للمستشار انتحال صفة مستشار قضائى، وقام بالاستيلاء على اوراق 3 قضايا جنائية من موظفى محكمة جنايات بنى سويف، واتهام 5 موظفين من جنايات بنى سويف بسرقتهم .

كان المستشار المتهم في الاستيلاء على قضايا من محكمة بنى سويف قدم مستند مزور عبارة عن صورة ضوئية من محضر جلسة الدائرة العمالية ال13 باستئناف القاهرة وانه ضمن هئية الدائرة في نفس يوم الاستيلاء على اوراق 3 قضايا بمحكمة جنايات بنى سويف يوم الواقعة.

وتبين من التحقيقات ان موظفى محكمة جنايات بنى سويف قدوموا طعنا بالتزوير على عدم وجود المستشار ضمن هيئة الدائرة وقدموا مستندا اصل من صورة طبق الاصل من محضر جلسة الدائرة 13 عمالية، بعدم وجوده وانه في يوم الجلسة انتحل صفة مستشار قضائى واستولى على اوراق 3 قضايا من محكمة جنايات بنى سويف في يوم الواقعة وتبين ان القاضى المنتحل لم يكن موجودا في تارخ الجلسة المنوه عنها وانه كان في محكمة جنايات بنى سويف يرتكب الواقعة وقامت نيابة استئناف بنى سويف ارسال الاوراق المستند الاصلى والمزور إلى قسم ابحاث التزيف والتزوير بالقاهرة واستدعاء امين السر سامح امين لاخذ اقواله وقرر «زورا» بان المستشار كان في الجلسة اثناء ارتكاب الواقعة واستكتاب امين السر فيما دونه في المستند من وجود المستشار وورد تقرير من الابحاث التزوير وثبت منه ان هناك واقعة تزوير من المستشار بالاتفاق مع امين السر سامح وعليه تم حبسه 4 ايام

وتعود الواقعة إلى عام 2015 عندما تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف السابق إخطارا من اللواء محمد ضبش، مدير البحث الجنائى الاسبق، بورود قرار النيابة العامة في المحضر رقم 3716إدارى قسم بنى سويف لسنة 2015، يتضمن إلقاء القبض غلى المستشار «أ.ع.ت» 45 سنة، مستشار بمحكمة إستئناف القاهرة من مركز بنى مزار بالمنيا بمعرفة هئية الرقابة الادارية.

وكان التحقيات الاولية كشفت أنه في غضون عام 2015 إنتحل المستشار صفة مفتش قضائى وطلب الاطلاع على عدة قضايا بمحكمة إستئناف بنى سويف وعقب إنصرافه تم إكتشاف فقد بعض الاوراق والمستندات من 3 قضايا وعقب انتهاء التحقيقات «مثل» المستشار أمام النيابة العامة .وكان أحد الاشخاص إدعى أنه مستشار بالتفتيش القضائى، ورط 5 موظفين بمجمع محاكم بنى سويف، واستولى منهم على أحراز 3 قضايا جنائية محاليين لمحكمة الجنايات وفر هاربا وتبين أن القضايا عبارة عن قضية متهم بها أحد ى الراقصات بالقتل بالمنيا وقضية سلاح متهم فيها رجل اعمال وقضية تظاهر في محافظتى المنيا والفيوم..وتم ابلاغ النائب العام بالواقعة.

وأمر المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف السابق في 20-5-2015،بحبس سكرتير المحامى العام لنيابات بنى سويف وأ .س .مدير الادارة الجنائية وع. م ح«، موظف جدول محكمة الجنايات ،وع اح، ور أ، موظفين بالادارة الجنائية لمجمع محاكم بنى سويف 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد سرقة أحراز 3 قضايا جنائية تخص محافظتى المنيا وبنى سويف.

كان المتهمون فوجئوا بإنتحال احد الشخصيات صفة مستشار في التفتيش القضائى، وطلب من الموظفين الخمسة، قضيتن في المنيا سلاح وقتل وقضية ثالثة في محافظة الفيوم، وتم إستضافته وعلى الفور قام مدير الادارة الجنائية بمجمع المحاكم، بإعطائه القضايا من الموظفين وعقب إنتهائه من فحص القضايا أعطاها لهم، وتبين عقب خروج المستشار بالتفتيش القضائى من المحكمة ،وعقب مراجعة القضايا إختفاء محاضر الشرطة ومحاضر تفريغ النيابة لمحضر الشرطة وقرار الاحالة لمحكمة الجنايات الخاص بالقضايا، وعلى الفور قام المستشار محمد عصمت رئيس محكمة استئناف بنى سويف بعمل مذكرة للمحامى العام بالواقعة وبدات تحقيقات موسعة في القضية وسرقة الأحراز من القضايا، وتم عرض القضية على النائب العام الذي أمر بالتحقيق في الواقعة وتم إلقاء القبض على الموظفين الخمسة وحبسهم بقسم شرطة بندر بنى سويف.