بعد صفعة الوجه .. شاب يسئ لـ"ماكرون" ويتهمه بالإلحاد

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أفراد الأمن طردوه من المكان

أساء شاب فرنسي للرئيس إيمانويل ماكرون، بألفاظ غير لائقة خلال زيارته إلى كنيسة سيدة لورد في إطار جولة انتخابية، في ثاني حادثة من نوعها بعد تعرض "ماكرون" للصفع على وجهه قبل نحو شهر ونصف من شاب أثناء جولة في منطقة لادروم الفرنسية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم (السبت).

وأظهر مقطع فيديو، "ماكرون" واقفاً بين حشد من مؤيديه بباحة الكنيسة مستمعاً لأغان دينية، حيث صاح شاب قائلاً: "عار عليك، إنها فضيحة، أنت ملحد، ليس لديك سبب لتكون هناك"، قبل أن يطرد بعنف من قبل الأمن في الموقع.

وظل ماكرون صامتاً يصفق للمغنين الحاضرين أمامه.