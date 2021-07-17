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"الخطوط": وصول أول رحلة تحمل 258 حاجًّا من الرياض إلى جدة

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"الخطوط": وصول أول رحلة تحمل 258 حاجًّا من الرياض إلى جدة "الخطوط": وصول أول رحلة تحمل 258 حاجًّا من الرياض إلى جدة
تخصيص 8 رحلات لنقل 3 آلاف حاج.. عبر 3 مطارات داخلية

أعلنت الخطوط عن وصول أول رحلة خاصة لنقل الحجاج، قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض على الرحلة رقم (SV5935) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في الساعة (14:35) من مساء اليوم وعلى متنها (258) حاجًّا.
وقد كان في استقبالهم نائب الرئيس للعمليات الأرضية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي راشد بن محمد العجمي وعدد من المسؤولين بالقطاعات التشغيلية.
وبادرت "السعودية" بتوزيع هدايا للحجاج على متن الرحلات المخصصة للحج، بالإضافة إلى المطار للحجاج الواصلين على متن شركات الطيران الأخرى، إلى جانب توزيعها في المشاعر للحجاج القادمين عبر الطرق البرية.
وتَضمنت الهدايا باقة متنوعة من أدوات التعقيم، كما يُمكن للضيوف تحميل أدعية باللغتين العربية والإنجليزية على أجهزتهم الذكية من خلال مسح "الباركود" المتوفر على غلاف الهدايا.
ويتم تنفيذ خطة موسم الحج عبر فريق عمل متخصص يضم ممثلين من القطاعات التشغيلية، يعمل على مدار الساعة، بمتابعة من رؤساء الشركات والقطاعات التشغيلية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية العاملة في المطارات.
وتراعي "السعودية" تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار بين منسوبيها وكذلك الضيوف، وتقدم باقة متكاملة من الخدمات أرضًا وجوًّا بما يجعل من رحلة الإيمان لضيوف بيت الله الحرام سهلة وميسرة.
وفور انتهاء مرحلة الوصول، ستبدأ "السعودية" استعداداتها لبدء المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لحج هذا العام لإعادة ضيوف الرحمن؛ وذلك بتجنيد كافة إمكاناتها البشرية والآلية لخدمة ضيوف الرحمن في رحلات العودة بعد إتمام نسكهم.
وقالت الخطوط السعودية إنها خصصت 8 رحلات لنقل الحجاج عبر الرحلات الداخلية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأحساء الدولي؛ حيث يقدر عدد الحجاج على متن هذه الرحلات بأكثر من ثلاثة آلاف حاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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