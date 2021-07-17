هيئة الولاية على أموال القاصرين تشارك في أعمال حج هذا العام 1442هـ

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متابعة واستقبال البلاغات عن أي حالة طوارئ بالتعاون مع الجهات الحكومية

تشارك الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في أعمال الحج لهذا العام ١٤٤٢هـ، من خلال فريق عمل مختص في هذا الجانب.



وأوضح المشرف العام على فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد اللحياني أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الهيئة في متابعة واستقبال البلاغات عن أي حالة طوارئ وإحالتها إلى فرع الهيئة لاتخاذ ما يلزم تجاهها.



وأشار "اللحياني" إلى جهود ومتابعة رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا الذي وجه بتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذه المشاركة.



ورحب "اللحياني" بحجاج هذا العام ووجه لهم الدعوة لزيارة جناح الهيئة والتعرف على جهودها وأبرز الأدوار التي تقدمها.



الجدير بالذكر أنه تم تخصيص موقع الهيئة في مجمع الطوارئ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.