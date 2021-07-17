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هيئة الولاية على أموال القاصرين تشارك في أعمال حج هذا العام 1442هـ

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هيئة الولاية على أموال القاصرين تشارك في أعمال حج هذا العام 1442هـ هيئة الولاية على أموال القاصرين تشارك في أعمال حج هذا العام 1442هـ
متابعة واستقبال البلاغات عن أي حالة طوارئ بالتعاون مع الجهات الحكومية

هيئة الولاية على أموال القاصرين تشارك في أعمال حج هذا العام 1442هـ

تشارك الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في أعمال الحج لهذا العام ١٤٤٢هـ، من خلال فريق عمل مختص في هذا الجانب.


وأوضح المشرف العام على فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد اللحياني أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الهيئة في متابعة واستقبال البلاغات عن أي حالة طوارئ وإحالتها إلى فرع الهيئة لاتخاذ ما يلزم تجاهها.


وأشار "اللحياني" إلى جهود ومتابعة رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا الذي وجه بتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذه المشاركة.


ورحب "اللحياني" بحجاج هذا العام ووجه لهم الدعوة لزيارة جناح الهيئة والتعرف على جهودها وأبرز الأدوار التي تقدمها.


الجدير بالذكر أنه تم تخصيص موقع الهيئة في مجمع الطوارئ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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