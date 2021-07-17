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أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي
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الاثنين 02 أغسطس 2021 08:00 صباحاً
حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع
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الاثنين 02 أغسطس 2021 08:00 صباحاً
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم
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الاثنين 02 أغسطس 2021 08:00 صباحاً
نادي سينما الشباب يعرض فيلم «التجربة» بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 08:00 صباحاً
فاوتشي: لقاحات كورونا فعّالة ضد التحوّرات
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:38 صباحاً
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:38 صباحاً
فرص الأمطار والمواقع المتأثرة بالغبار في توقعات "الحصيني" لطقس الإثنين
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:38 صباحاً
كوريا الجنوبية تسجّل 1219 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة بمصر
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:38 صباحاً
إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:38 صباحاً
كورونا.. البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بالفيروس
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:38 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
إحياء الذكرى السابعة لتحطم "الماليزية" في جنوب شرق أوكرانيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 17 يوليو 2021 04:42 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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