أول رد من hلجبلاية علي وزارة الرياضة بشان عدم إرسال اللائحة

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بررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة احمد مجاهد سبب تأجيل الرد علي خطاب وزارو الرياضة بشان موقف اللائحة إلى ضرورة انتهاء الموسم الكروى لعمل تصنيف الأندية وتحديد الأندية التى لها حق التصويت، ثم الدعوة للانتخابات وفتح الباب الترشح، وهو ما يحتاج لأكثر من 45 يومًا، بالإضافة لعدم وضوح الرؤية بشأن إقامة انتخابات الأندية أولًا أم الاتحادات، لذا فالأقرب أن تقام الانتخابات فى أواخر نوفمبر أو أول ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يخاطب مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، الاتحاد الدولى لكرة القدم لتأجيل الانتخابات.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد ارسلت خطابًا إلى اللجنة الثلاثية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، للاستفسار عن مصير لائحة اتحاد الكرة التى اعتمدتها الجمعية العمومية فى نوفمبر الماضى، والتأكيد على عدم تسلم الوزارة أى نسخة من اللائحة لاعتمادها، وذلك بعد الشكوى التى أرسلها عدد من الأندية إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للتظلم من تأخير اعتماد الوزارة اللائحة ونشرها فى الجريدة الرسمية، وذلك بناءً على ما أبلغه لهم أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية.